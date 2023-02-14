Почалась стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022-2023. У одному з перших матчів стадії зійшлися між собою фіналісти ЛЧ-2020 ПСЖ та Баварія, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами ПСЖ – Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Перший тайм пройшов без голів, але у другому мюнхенці змогли відкрити рахунок. У перерві на поле вийшов Альфонсо Девіс, а вже за сім хвилин віддав результативну передачу.

Канадієць точно з флангу навісив на Кінгслі Комана, який зльоту буквально прошив Доннарумму. Цікаво, що у фіналі трирічної давнини саме Коман забив переможний для Баварії гол.

ВІдео голу Комана: