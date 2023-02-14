ПСЖ – Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

ПСЖ и Бавария сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник, 14 февраля. Онлайн-трансляция матча ПСЖ – Бавария доступна на сайте 24 канала.

ПСЖ и Бавария третий раз за три года сыграют друг против друга в Лиге чемпионов. В 2020 году они встретились в финале, когда мюнхенский клуб победил. В 2021 году они сыграли на стадии четвертьфинала – команды обменялись гостевыми победами, а ПСЖ прошел дальше благодаря правилу выездного гола (которое уже отменили). Теперь 14 февраля 2023 года они снова сыграют друг против друга. В этот раз в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Один из главных вопросов – сможет ли главная звезда парижан Килиан Мбаппе сыграть в этом матче. Три предыдущих матча ПСЖ нападающий пропустил из-за повреждений. И два из них его команда проиграла, в том числе и в Кубке Франции, где вылетела от Марселя после гола украинца Руслана Малиновского.

Однако Мбаппе попал в заявку ПСЖ на матч Лиги чемпионов. Как и Лионель Месси, тоже пропустивший предыдущий матч.

Именно эту пару опасается и главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн.

"Наша задача – не покидать Месси и Мбаппе пространства. Они опасны, когда его получают. Я еще не решил, по какой схеме будет играть Бавария, но это не является ключевым", – заявил Нагельсманн на предматчевой пресс-конференции.

Матч ПСЖ – Бавария начнется в 22.00. Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Она будет доступна в этой новости.

ПСЖ – Бавария онлайн