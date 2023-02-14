ПСЖ та Баварія втретє за три роки зіграють один проти одного в Лізі чемпіонів.У 2020 році вони зустрілися в фіналі, коли мюнхенський клуб переміг. У 2021 році вони зіграли на стадії чвертьфіналу – команди обмінялися гостьовими перемогами, а ПСЖ пройшов далі завдяки правилу виїзного голу (яке вже відмінили). Тепер 14 лютого 2023 року вони знову зіграють один проти одного. Цього разу в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Одне з головних питань – чи зможе головна зірка парижан Кіліан Мбаппе зіграти в цьому матчі. Три попередні матчі ПСЖ нападник пропустив через ушкодження. І два з них його команда програла, у тому числі й в Кубку Франції, де вилетіла від Марселя після голу українця Руслана Маліновського.

Однак Мбаппе потрапив до заявки ПСЖ на матч Ліги чемпіонів. Як і Ліонель Мессі, який теж пропустив попередній матч.

Саме цю пару побоюється і головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн.

"Наше завдання – не залишати Мессі та Мбаппе простору. Вони небезпечні, коли його отримують. Я ще не вирішив, за якою схемою гратиме Баварія, але це не є ключовим", – заявив Нагельсманн на передматчевій пресконференції.

Матч ПСЖ – Баварія розпочнеться о 22:00. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. Вона буде доступна в цій новині.

ПСЖ – Баварія онлайн