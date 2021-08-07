ПСЖ арендовал Эйфелеву башню для презентации Месси: такое делали с Ибрагимовичем и Неймаром

Барселона официально объявила об уходе Лионеля Месси из каталонского клуба. Главным кандидатом на подписание аргентинского нападающего является ПСЖ.

Клуб уже даже арендовал Эйфелеву башню на 10 августа. Об этом сообщает журналист El Chiringuito Хосе Альварес.

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Предыдущий раз ПСЖ арендовал Эйфелеву башню в Париже, когда клуб объявил о трансфере Неймара в 2017-м году. Теперь же таким образом хотят представить переход очередного пожилого новичка Лионеля Месси.

Проблемы в переходе Месси