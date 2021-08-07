ПСЖ арендовал Эйфелеву башню для презентации Месси: такое делали с Ибрагимовичем и Неймаром
7 августа 2021 , 17:15Читати новину українською
Источник:Lance
Барселона официально объявила об уходе Лионеля Месси из каталонского клуба. Главным кандидатом на подписание аргентинского нападающего является ПСЖ.
Клуб уже даже арендовал Эйфелеву башню на 10 августа. Об этом сообщает журналист El Chiringuito Хосе Альварес.
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Предыдущий раз ПСЖ арендовал Эйфелеву башню в Париже, когда клуб объявил о трансфере Неймара в 2017-м году. Теперь же таким образом хотят представить переход очередного пожилого новичка Лионеля Месси.
Проблемы в переходе Месси
- Руководство французского футбольного клуба готово предложить Месси сделку по схеме 2+1 – его годовая зарплата составит 40 миллионов евро.
- Но подписание контракта с ПСЖ тоже не обещает быть легким. На территории Франции действуют свои финансовые правила в футболе, за соблюдением которых пристально следит местный регулятор. Он уже предупреждал руководство ПСЖ о том, что клубу нужно продать футболистов на 180 миллионов евро для стабилизации своего бюджета, так как сейчас убыток клуба составляет примерно 300 миллионов евро.
- Покупка Месси может еще больше углубить финансовую ситуацию клуба, но его руководство рассчитывает на увеличение объема продаж билетов на матчи, униформы с его номером, да и на общее увеличение интереса болельщиков к клубу во всем мире.