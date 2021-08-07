Клуб вже навіть орендував Ейфелеву вежу на 10 серпня. Про це повідомляє журналіст El Chiringuito Хосе Альварес.
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Попередній раз ПСЖ орендував Ейфелеву вежу у Парижі, коли клуб оголосив про трансфер Неймара у 2017-му році. Тепер ж таким чином хочуть представити перехід чергового літнього новачка Ліонеля Мессі.
Проблеми у переході Мессі
- Керівництво французького футбольного клубу готове запропонувати Мессі угоду за схемою 2+1 – його річна зарплата складе 40 мільйонів євро.
- Але підписання контракту з ПСЖ теж не обіцяє бути легким. На території Франції діють свої фінансові правила в футболі, за дотриманням яких пильно стежить місцевий регулятор. Він уже попереджав керівництво ПСЖ про те, що клубу потрібно продати футболістів на 180 мільйонів євро для стабілізації свого бюджету, так як зараз збиток клубу складає приблизно 300 мільйонів євро.
- Купівля Мессі може ще більше поглибити фінансову ситуацію клубу, але його керівництво розраховує на збільшення обсягу продажів квитків на матчі, уніформи з його номером, та й на загальне збільшення інтересу вболівальників до клубу у всьому світі.