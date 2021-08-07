Клуб вже навіть орендував Ейфелеву вежу на 10 серпня. Про це повідомляє журналіст El Chiringuito Хосе Альварес.

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Попередній раз ПСЖ орендував Ейфелеву вежу у Парижі, коли клуб оголосив про трансфер Неймара у 2017-му році. Тепер ж таким чином хочуть представити перехід чергового літнього новачка Ліонеля Мессі.

Проблеми у переході Мессі