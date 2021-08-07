Клуб уже даже арендовал Эйфелеву башню на 10 августа. Об этом сообщает журналист El Chiringuito Хосе Альварес.

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Предыдущий раз ПСЖ арендовал Эйфелеву башню в Париже, когда клуб объявил о трансфере Неймара в 2017-м году. Теперь же таким образом хотят представить переход очередного пожилого новичка Лионеля Месси.

Проблемы в переходе Месси