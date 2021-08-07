Клуб уже даже арендовал Эйфелеву башню на 10 августа. Об этом сообщает журналист El Chiringuito Хосе Альварес.
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Предыдущий раз ПСЖ арендовал Эйфелеву башню в Париже, когда клуб объявил о трансфере Неймара в 2017-м году. Теперь же таким образом хотят представить переход очередного пожилого новичка Лионеля Месси.
Проблемы в переходе Месси
- Руководство французского футбольного клуба готово предложить Месси сделку по схеме 2+1 – его годовая зарплата составит 40 миллионов евро.
- Но подписание контракта с ПСЖ тоже не обещает быть легким. На территории Франции действуют свои финансовые правила в футболе, за соблюдением которых пристально следит местный регулятор. Он уже предупреждал руководство ПСЖ о том, что клубу нужно продать футболистов на 180 миллионов евро для стабилизации своего бюджета, так как сейчас убыток клуба составляет примерно 300 миллионов евро.
- Покупка Месси может еще больше углубить финансовую ситуацию клуба, но его руководство рассчитывает на увеличение объема продаж билетов на матчи, униформы с его номером, да и на общее увеличение интереса болельщиков к клубу во всем мире.