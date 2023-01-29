Блестящее начало сезона: прыгунья Ирина Геращенко с рекордом одержала победу во Франции

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко одержала первую международную победу в 2023 году. Кроме того, наша спортсменка установила рекорд турнира.

Во французском Нанте завершился легкоатлетический турнир Meeting Nantes Metropol. В престижных соревнованиях приняла участие украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко.

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Первая победа в сезоне

Украинка начала турнир с отметки 1,80 метра, преодолев ее с первой попытки. Следующая высота в 1,88 Ирине покорилась с второй попытке.

Следующий барьер в 1,91 украинская прыгунка взяла без сверхусилий. На этой отметке остановился серебряный призер соревнований француженка Навал Менике, опережавшая Ирину по количеству использованных попыток.

Высоту в 1,93 Геращенко взяла со второй попытки, установив рекорд турнира. Предыдущий рекорд (1,91) держался с 2020 года.

Обеспечив победу в турнире, Ирина установила барьер на отметке 1,97, но три попытки оказались неудачными.

Тем не менее, Ирина одержала свою первую международную победу в сезоне. Напомним, что на турнире в немецком Коттбусе Геращенко завоевала серебро, а золото досталось Ярославе Магучих.

Результат турнира Meeting Nantes Métropole (Нант, Франция)

1. Ирина Геращенко (Украина) 1.93 метра

(Украина) 1.93 метра 2. Нашествие Менике (Франция) 1.91

3. Лаура Салин-Эйке (Франция) 1.85

Отметим, что личный рекорд Ирины Геращенко на соревнованиях в помещении составляет 1,98 метра. На открытом воздухе – 2 метра.