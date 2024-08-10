Рекорд не помог взять медаль: Дорощук занял шестое место в прыжках в высоту

Летние Олимпийские игры в Париже подходят к своему завершению. В предпоследний соревновательный день состоялся финал по прыжкам в высоту среди мужчин.

В финале соревнований Украину представлял Олег Дорощук. Для 23-летнего легкоатлета с Кировоградщины это дебютная Олимпиада, пишет 24 Канал.

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Замечательное выступление украинца в финале

В квалификации Дорощук показал 11 результат (2.24 метра). А его партнеры по сборной Андрей Проценко и Владислав Лавский не сумели преодолеть квалификацию.

Перед самым финалом в больницу попал олимпийский чемпион-2020 Джанмарко Тамбери. Итальянского легкотлета беспокоили боли в области почек. Однако мужественный спортсмен сумел выйти на старт соревнований.

Но все же состояние здоровья сказалось и фаворит финала сошел с дистанции на высоте 2.27 метра. Олимпийский чемпион Токио-2020 Джанмарко Тамбери завершил соревнование 11-м. В отсутствии титулованного атлета получили шанс другие спортсмены.

Наш Олег Дорощук с первой попытки взял 2.17 и 2.22. Со второй попытки украинец покорил планку на высоте 2.27 и 2.31. Кстати, 23-летний прыгун улучшил личный рекорд, который отныне составляет 2.31.

К сожалению, высоту 2.34 метра украинец не смог покорить. Олег завершил финальный турнир на шестом месте.

Напомним, что Олег Дорощук является бронзовым призером чемпионата Европы.

Олимпийским чемпионом стал новозеландец Гамиш Кэрр. Серебряная медаль у американца Шелби Макивена, а "бронза" досталась олимпийскому чемпиону Токио Мутазу Баршему из Катара.

Финал. Прыжки в высоту, мужчины