Провела межсезонье в Украине, – российская теннисистка рассказала о победе над Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла стартовый матч на турнире в Аделаиде. Ее соперницей была 130-я ракетка мира Анастасия Гасанова.

Гасанова: Зрители реагировали буквально на каждое очко

Российская теннисистка прокомментировала победу над украинкой Свитолиной. 130-я ракетка мира рассказала о деталях подготовки к сезону.

К слову Свитолина сенсационно проиграла 130 ракетке мира на старте турнира в Аделаиде

"Пыталась играть, делать вдох-выдох, быть в моменте и наслаждаться игрой. Атмосфера была очень эмоциональной, этим мне нравится Аделаида. Зрители реагировали буквально на каждое очко, я даже слышала, как кто-то кричал по-русски, так что я очень рада", – сказала россиянка после выступления.

Гасанова отметила, что набрать хорошую физическую форму ей удалось в именно в Украине.

Я провела межсезонье в Украине, где сейчас работает мой тренер. Могу сказать, что я очень тяжело работала и каждый день отдавала все силы,

– добавила представительница России.

Тренером Гасановой является бывшая российская теннисистка Валерия Соловьева.

Для Свитолиной и Гасановой это была первая встреча. Последний раз украинка проигрывала сопернице не из топ-100 год назад, тогда она уступила Наде Подороске в 1/4 финала Ролан Гаррос-2020.