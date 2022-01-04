Гасанова: Глядачі реагували буквально на кожне очко

Російська тенісистка прокоментувала перемогу над українкою Світоліною. 130-та ракетка світу розповіла про деталі підготовки до сезону.

До слова Світоліна сенсаційно програла 130 ракетці світу на старті турніру в Аделаїді

"Намагалася грати, робити вдих-видих, бути в моменті та насолоджуватися грою. Атмосфера була дуже емоційною, цим мені подобається Аделаїда. Глядачі реагували буквально на кожне очко, я навіть чула, як хтось кричав російською, так що я дуже рада", – сказала росіянка після виступу.

Гасанова зазначила, що набрати гарної фізичної форми їй вдалося в саме в Україні.

Я провела міжсезоння в Україні, де зараз працює мій тренер. Можу сказати, що я дуже важко працювала і щодня віддавала всі сили,

– додала представниця Росії.

Тренеркою Гасанової є колишня російська тенісистка Валерія Соловйова.

До речі. Для Світоліної та Гасанової це була перша зустріч. Востаннє українка програвала суперниці не з топ-100 рік тому, тоді вона поступилася Наді Подоросці у 1/4 фіналу Ролан Гаррос-2020.