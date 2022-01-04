Гасанова: Глядачі реагували буквально на кожне очко
Російська тенісистка прокоментувала перемогу над українкою Світоліною. 130-та ракетка світу розповіла про деталі підготовки до сезону.
До слова Світоліна сенсаційно програла 130 ракетці світу на старті турніру в Аделаїді
"Намагалася грати, робити вдих-видих, бути в моменті та насолоджуватися грою. Атмосфера була дуже емоційною, цим мені подобається Аделаїда. Глядачі реагували буквально на кожне очко, я навіть чула, як хтось кричав російською, так що я дуже рада", – сказала росіянка після виступу.
Гасанова зазначила, що набрати гарної фізичної форми їй вдалося в саме в Україні.
Я провела міжсезоння в Україні, де зараз працює мій тренер. Можу сказати, що я дуже важко працювала і щодня віддавала всі сили,
– додала представниця Росії.
Тренеркою Гасанової є колишня російська тенісистка Валерія Соловйова.