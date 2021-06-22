Провалы, недобегание и скованность, – Левченко назвал проблемы Украины в игре с Австрией

Эксперт и бывший футболист Евгений Левченко прокомментировал игру сборной Украины против Австрии на Евро-2020. Специалист остался разочарован игрой, которая вернула ему воспоминания об игре национальной команды в прошлом.

Беззубая игра сборной Украины

Украинская сборная провалила важнейшую игру в группе С против австрийцев. Команда Андрея Шевченко не смогла навязать свой футбол и беззубо смотрелась на футбольном поле.

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Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко пристально следил за матчем и остался разочарован не столько результатом, как игрой. Такой уровень футбола вернул Левченко не самые приятные воспоминания о поединках Украины в прошлом.

Полное разочарование... не результатом, а игрой. Сегодня мы имели беззубый вид, на фоне окрыленной Австрии. Да, я понимал, что мы можем проиграть, но не думал, что так бесславно. Проиграли дуэли, центр поля, подборы. Плюс провалы, недобегание, скованность. Назад в прошлое,

– написал Левченко.