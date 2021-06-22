Беззубая игра сборной Украины
Украинская сборная провалила важнейшую игру в группе С против австрийцев. Команда Андрея Шевченко не смогла навязать свой футбол и беззубо смотрелась на футбольном поле.
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Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко пристально следил за матчем и остался разочарован не столько результатом, как игрой. Такой уровень футбола вернул Левченко не самые приятные воспоминания о поединках Украины в прошлом.
Полное разочарование... не результатом, а игрой. Сегодня мы имели беззубый вид, на фоне окрыленной Австрии. Да, я понимал, что мы можем проиграть, но не думал, что так бесславно. Проиграли дуэли, центр поля, подборы. Плюс провалы, недобегание, скованность. Назад в прошлое,
– написал Левченко.
- После минимального поражения со счетом 0:1 Украина опустилась в группе на третье место. Такое развитие событий позволяет подопечным Шевченко выйти в плей-офф Евро-2020. Но теперь все будет зависеть от результатов других сборных.
- Сборная имеет теоретические шансы сыграть в 1/8 финала как одна из четырех лучших команд, занявших третью строчку. Испанцы и хорваты могут окончательно выбить нашу команду из чемпионата Европы.