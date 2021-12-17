Бьо-молодший вперше переміг у сезоні

Норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо переміг у першій спринтерській гонці третього етапу. Для володаря Великого кришталевого глобуса це перше золото у сезоні.

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Представник Росії Едуард Латипов завоював срібну нагороду. Ще один представник Норвегії опинився на п'єдесталі. Філіп Андерсен виборов бронзову нагороду. Трійка призерів чисто відпрацювала на вогневих рубежах та не лишила шансів своїм конкурентам.

Виступ української збірної

Збірна України брала участь у спринті у неповному складі. Оскільки основна команда відправилася на збір до Італії, на старт вийшов резервний склад. Також Україну представляли лише три спортсмени, хоча квота складається з п'яти біатлоністів.

На жаль, жодному українському біатлоністу не вдалося пробитися до топ-40. Тарас Лесюк завершив гонку без штрафних кіл. Але навіть за умови чистої стрільби йому не вдалося поборотися за високі місця. Українець фінішував на 46-й позиції.

Артем Тищенко також ідеально відпрацював на двох вогневих рубежах. Проте у підсумку він фінішував 55-м.

Останнім серед українців був Руслан Ткаленко. Він подолав 3 штрафних кола та опинився на 107-му місці.

Результати чоловічого спринту

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0) 23:30.3

2.Едуард Латипов (Росія, 0+0) +7.2

3.Філіп Ф'єлд Андерсен (Норвегія, 0+0) +18.2

…

46.Тарас Лесюк (Україна, 0+0) +1:58.2

55. Артем Тищенко (Україна, 0+0) +2:11.1

108. Руслан Ткаленко (Україна, 1+2) +4:12.1