"Противоречивые решения убьют бокс": на поединке Усик - Фьюри могут изменить правила

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман предложил назначить сразу шесть судей на бой за абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Он аргументировал свое предложение.

Сулейман предложил увеличить количество судей в поединках с целью уменьшения влияния решения одного-двух арбитров на результат всего поединка. В качестве примера он привел поединок Варгас - Болл.

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Зачем это нужно: аргументы президента WBC

В частности, глава WBC, к которому принадлежит пояс Фьюри, высказал свое мнение относительно недавнего поединка между Рэем Варгасом и Ником Боллом.

"Мы видели, что один судья отдал убедительную победу одному боксеру, а второй – другому. Такого рода противоречивые решения в поединке Фьюри – Усик убьют бокс.

Поединки, особенно самого высокого уровня, заслуживают лучшего судейства. Поэтому я выдвинул предложение всем руководящим организациям, промоутерам и боксерам. На этом должны сойтись все", – заявил он.

По мнению функционера, по два судьи должны расположиться на тех сторонах ринга, что не заняты главной телевизионной камерой. Предыдущие предложения Сулеймана по этому поводу встретили "много сопротивления".

Как судили предыдущие поединки с участием Усика

После перехода в тяжелый вес Усик выиграл три из пяти своих поединков решением судей. Дважды это были единогласные решения - в боях против Дерека Чисоры и Энтони Джошуа в их первой встрече с бывшим чемпионом мира.

В реванше с Джошуа двое из трех судей отдали преимущество украинцу. Еще один арбитр зафиксировал в своих записках победу британца со счетом 115-113.

Бой за четыре основных титула в хевивейте, который должен был состояться в феврале, перенесли на 18 мая.