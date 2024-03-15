Сулейман запропонував збільшити кількість суддів у поєдинках з метою зменшення впливу рішення одного-двох арбітрів на результат усього поєдинку. Як приклад він навів поєдинок Варгас — Болл.

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Навіщо це потрібно: аргументи президента WBC

Зокрема, голова WBC, до якого належить пояс Ф'юрі, висловив свою думку стосовно нещодавнього поєдинку між Реєм Варгасом і Ніком Боллом.

"Ми бачили, що один суддя віддав переконливу перемогу одному боксеру, а другий – іншому. Такого роду суперечливі рішення в поєдинку Ф'юрі – Усик вб'ють бокс.

Поєдинки, особливо найвищого рівня, заслуговують на краще суддівство. Тож я висунув пропозицію всім керівним організаціям, промоутерам і боксерам. На цьому мають зійтися усі", – заявив він.

На думку функціонера, по два судді мають розташуватись на тих сторонах рингу, що не зайняті головною телевізійною камерою. Попередні пропозиції Сулеймана щодо цього зустріли "багато спротиву".

Як судили попередні поєдинки за участі Усика

Після переходу до важкої ваги Усик виграв три з п'яти своїх поєдинків рішенням суддів. Двічі це були одностайні рішення — у боях проти Дерека Чісори та Ентоні Джошуа в їх першій зустрічі з колишнім чемпіоном світу.

У реванші з Джошуа двоє з трьох суддів віддали перевагу українцеві. Ще один арбітр зафіксував у своїх записках перемогу британця з рахунком 115-113.

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