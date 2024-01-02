Я мог остаться в России, – Гай заверил, что не "сепаратист" и извинился за свои поступки

Экс-полузащитник Шахтера и сборной Украины Алексей Гай выступал в чемпионате России после 2014 года. Также футболист отказывался назвать Россию агрессором.

Гай прокомментировал свое молчание. Также игрок рассказал о предыдущих скандалах по поводу своих высказываний.

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Футболист прокомментировал скандальные высказывания

"Обо мне говорят очень многие вещи, которые со мной не связаны, например, что я сепаратист и т.д. Это не имеет ничего общего с моими мыслями и взглядами. Я остался в Украине, живу здесь со своей семьей и люблю нашу страну. Я мог остаться в России, но после окончания контракта с Кубанью вернулся на родину, потому что свое будущее связываю исключительно с Украиной", – объяснил свою позицию бывший футболист.

Также Гай отметил, что если бы знал, что Россия начнет большую войну, ни в коем случае не поехал бы туда. Он объясняет свой поступок тем, что в тот момент у него не было других вариантов продолжения карьеры.

"Безусловно, лучше было уехать играть, например, в Турцию или Польшу, но, к сожалению, предложений из этих стран не поступало", – добавил он.

Что говорит футболист о России

Гай уверяет, что его мировоззрение полностью изменилось.

Я очень ошибался в то время и искренне прошу у всех прощения за мои слова. В 2018 году я не замечал очевидных вещей,

– добавил эксигровец.

На вопрос "каких именно" он ответил: "Что Украина еще с 2014 года ведет войну против агрессора. Что именно Россия начала раздувать сепаратистские беспорядки на Донбассе, с которых началась война. Также я допустил ошибку, что после 24 февраля ни разу публично не высказывался ".

, что футболист неоднозначно высказывался в 2018 году, до этого он провел 2 года в составе Кубани.