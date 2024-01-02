Гай прокоментував своє мовчання. Також гравець розповів про попередні скандали щодо своїх висловлювань.

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Футболіст прокоментував скандальні висловлювання

"Про мене кажуть дуже багато речей, які зі мною не пов’язані, наприклад, що я сепаратист тощо. Це не має нічого спільного з моїми думками та поглядами. Я залишився в Україні, живу тут зі своєю родиною і люблю нашу країну. Я міг залишитись в Росії, але після закінчення контракту з Кубанню повернувся на батьківщину, тому що своє майбутнє пов’язую виключно з Україною", – пояснив свою позицію колишній футболіст.

Також Гай зазначив, що якби знав, що Росія розпочне велику війну, то ні в якому разі не поїхав би туди. Він пояснює свій вчинок тим, що на той момент у нього не було інших варіантів продовження кар’єри.

"Безумовно, краще було поїхати грати, наприклад, у Туреччину або Польщу, але, на жаль, пропозицій з цих країн не надходило", – додав він.

Що каже наразі футболіст про Росію

Гай запевняє, що його світогляд повністю змінився.

Я дуже помилявся у той час і щиро прошу у всіх вибачення за мої слова. У 2018 році я не помічав очевидних речей,

– додав ексгравець.

На питання "яких саме" він відповів: "Що Україна ще з 2014 року веде війну проти агресора. Що саме Росія почала роздмухувати сепаратистські заворушення на Донбасі, з яких почалась війна. Також я допустив помилку, що після 24 лютого ні разу публічно не висловлювався".

Нагадаємо, що футболіст неоднозначно висловлювався у 2018 році, до того він провів 2 роки у складі Кубані.