Против президента ФИФА Джанни Инфантино возбуждено уголовное дело. На прошлой неделе был назначен специальный прокурор для рассмотрения связей между Инфантино и швейцарским генеральным прокурором Майклом Лаубером.

Как сообщает The Independent, на прошлой неделе суд пришел к выводу, что Лаубер скрыл встречу с Инфантино, которая состоялась в 2017 году, и солгал своим наблюдателям. Отметим, что Лаубер подал в отставку.

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Отмечается, что Лаубер и Инфантино встречались как минимум трижды. Лаубер отрицает свою вину.

Специальный прокурор Стефан Келлер, который был назначен для рассмотрения уголовных жалоб против Инфантино и Лаубера, а также других привлеченных лиц, обнаружил признаки преступного поведения, связанного с секретными встречами.

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Также возбуждено уголовное дело против главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда.

У органов есть информация, что Инфантино и Арнольд были участниками секретных встреч с генпрокурором Швейцарии Майклом Лаубером.