Проти президента ФІФА Джанні Інфантіно порушено кримінальну справу. Минулого тижня був призначений спеціальний прокурор для розгляду зв'язків між Інфантіно і швейцарським генеральним прокурором Майклом Лаубером.

Як повідомляє The Independent, минулого тижня суд прийшов до висновку, що Лаубер приховав зустріч з Інфантіно, яка відбулася у 2017 році, і збрехав своїм спостерігачам. Зазначимо, що Лаубер подав у відставку.

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Відзначається, що Лаубер та Інфантіно зустрічалися як мінімум тричі. Лаубер заперечує свою провину.

Спеціальний прокурор Стефан Келлер, який був призначений для розгляду кримінальних скарг проти Інфантіно і Лаубера, а також інших залучених осіб, виявив ознаки злочинної поведінки, пов'язаного з секретними зустрічами.

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Також порушено кримінальну справу проти головного прокурора Верхнього Вале Рінальдо Арнольда.

В органів є інформація, що Інфантіно і Арнольд були учасниками секретних зустрічей з генпрокурором Швейцарії Майклом Лаубером.