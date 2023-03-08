"Нет – российскому закону": футболист Динамо выступил против скандального проекта в Грузии
Источник:инстаграм Георгия Цитаишвили
Вечером 7 марта в Грузии вспыхнули массовые протесты из-за скандального проекта об "иноагентах". Футболист киевского Динамо Георгий Цитаишвили не обошел вниманием массовую акцию в его стране.
22-летний правый вингер Динамо Георгий Цитаишвили отреагировал на протесты под парламентом Грузии из-за пророссийского проекта. Футболист, выступающий в аренде в польском Лехе, распространил публикации в соцсетях.
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Цитаишвили лаконично и резко выступил против такого закона в Грузии.
Нет – российскому закону,
– написал Гио.
Цитаишвили выступил против закона в Грузии / Скриншот из инстаграма футболиста
В следующем сторис Георгий добавил два флага – Евросоюза и Грузии.
Реакция Цитаишвили на протесты в Грузии / Скриншот из инстаграма футболиста
Напомним, что Цитаишвили сменил свое украинское гражданство на грузинское. За сборную Грузии Гио уже провел 13 матчей, в которых забил один гол. До этого выступал за разные возрастные категории сборной Украины, но за главную команду не играл.
Пока футболист выступает в Польше за Лех. За время в аренде Цитаишвили отыграл 25 поединков, в которых отличился одним мячом и двумя ассистами.
Коротко о протестах в Грузии
- Вечером 7 марта под парламентом Грузии собрались тысячи людей, которые выступили против закона "иноагентов". Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" повторяет российское законодательство об "иноагентах".
- Полиция, чтобы унять людей, использовала слезоточивый газ, но даже он не остановил грузин. В то же время протестующие используют коктейли Молотова и водометы.
- Во время акции в Грузии раздаются знаменитые лозунги "Путин – х**ло" и "русский военный корабль, иди на*уй".
- Также грузины скандируют "россияне" и "рабы".
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и заверила, что на этот проект наложат вето, чтобы не дать разрушить будущее страны.