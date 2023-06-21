Вице-президент УАФ и тренер "молодежки" Ротань готовы взять на поруки арестованного Павелка

История с арестом президента УАФ Андрея Павелко не утихает. В качестве главы ассоциации в очередной раз вступились его многочисленные "адвокаты", среди которых первый вице-президент УАФ Олег Протасов.

Функционер УАФ снова встал на защиту Андрея Павелко. Олег Протасов назвал эту ситуацию с арестом президента ассоциации репрессированием УАФ, а также назвал судебный процесс по аресту против генсека УАФ Юрия Записоцкого позорным.

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Протасов: Если цель заказчиков – заблокировать нашу работу, то вы проиграли

Напомним, что Шевченковский районный суд Львова изменил меру пресечения Павелку на содержание в СИЗО в течение 60 суток (включая 14 августа). Глава ассоциации был удивлен таким решением суда. Сторона президента УАФ не согласна с таким решением суда, поэтому подала апелляцию, которую рассмотрят утром 22 июня.

Вице-президент ассоциации находится в расположении молодежной сборной Украины в румынском Бухаресте, которая 21 июня стартует на Евро-2023, матчем против Хорватии. Протасов заверил, что никому не удастся заблокировать работу УАФ. Ну да, в УАФ полагают, что весь мир против них.

"Если цель заказчиков – заблокировать нашу работу, то вы проиграли. Хотя на самом деле вы проиграли уже в тот же миг, когда еще в конце прошлого года пытались совершить переворот в УАФ не менее позорными методами, чем те, к которым прибегаете сейчас, арестовывая людей без всякого доведенного. доказательства их вины", – сказал Протасов.

"Неужели так просто и безнаказанно можно разрушать работу ассоциации"

Олег Протасов в очередной раз подчеркнул, что готов взять на поруки Павелко. Сюда он записал еще и главного тренера "молодежки" Руслана Ротаня.

Футбол – это командный вид спорта. И именно поэтому и я, и главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань в очередной раз подчеркиваем свою готовность взять на поруки Андрея Павелко. Мы в очередной раз выражаем свою полную поддержку президенту ассоциации и генеральному секретарю, осуждая незаконные действия против них,

– ответил вице-президент УАФ.

Протасов снова обратился к Владимиру Зеленскому.

"К сожалению, футбольное сообщество Украины до сих пор не услышало и не увидело реакции гаранта Конституции нашего государства на этот судейский беспредел. И поэтому я продолжаю апеллировать к Владимиру Зеленскому с призывом к ответной реакции. Неужели так просто и безнаказанно можно разрушать работу ассоциации - члена УЕФА и ФИФА? Неужели так беззастенчиво можно использовать для этих целей ресурс криминально-репрессивной машины? Это не может быть нормой для любого цивилизованного государства!И это точно не должно быть нормой для Украины, которая прямо в эти минуты борется за свое право на суверенный и демократически развито", – написал в своем фейсбуке функционер УАФ.

Отметим, что Павелко судят по делу о хищении средств, которые должны были быть направлены на строительство завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. Павелко вместе с генеральным секретарем ассоциации Юрием Записоцким присвоили себе около 26,5 миллиона гривен, которые были назначены на закупку оборудования для будущего предприятия.

Также львовский суд принял решение перевести 9,88 миллиона гривен из залога, который при Павелко в ноябре 2022 года внесла компания "УАФ Маркетинг", на государственные счета.