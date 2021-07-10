Просмотр продолжается: останется ли лучший бомбардир УПЛ в Динамо

Киевское Динамо отправляется на вторые тренировочные сборы в Швейцарии. Главный тренер Мирча Луческу продолжает присматриваться к нападающему Владиславу Кулачу.

Будущее Кулача в подвешенном состоянии

Чемпион УПЛ в субботу, 10 июля, взял курс в Швейцарию, где проведет вторые тренировочные сборы в подготовке к новому сезону. С командой полетел нападающий Владислав Кулач – лучший бомбардир УПЛ сезона-2020/2021.

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Главный наставник Динамо Мирча Луческу еще на все 100% не определился с будущим форварда. Поэтому румын взял бывшего футболиста Ворсклы на вторые сборы. "Мистер" продолжит просмотр Кулача в Швейцарии.

Прошлый сезон Кулач провел в полтавской Ворскле. За сезон футболист сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых наколотил 17 голов. 15 из них были в чемпионате. Такая статистика позволила Владиславу стать лучшим бомбардиром УПЛ. Также в его пассиве 5 желтых карточек.

Если киевляне таки подпишут Кулача, то этот трансфер станет третьим в этом межсезонье. 9 июля чемпион УПЛ подписал игрока Колосса Дениса Антюха и заключил арендное соглашение с Ильей Шкуриным из московского ЦСКА.

Соперники Динамо в Швейцарии