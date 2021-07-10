Просмотр продолжается: останется ли лучший бомбардир УПЛ в Динамо
10 июля 2021 , 10:01Читати новину українською
Источник:Meta-ratings.com.ua
Киевское Динамо отправляется на вторые тренировочные сборы в Швейцарии. Главный тренер Мирча Луческу продолжает присматриваться к нападающему Владиславу Кулачу.
Будущее Кулача в подвешенном состоянии
Чемпион УПЛ в субботу, 10 июля, взял курс в Швейцарию, где проведет вторые тренировочные сборы в подготовке к новому сезону. С командой полетел нападающий Владислав Кулач – лучший бомбардир УПЛ сезона-2020/2021.
Интересно узнать Динамо не сыграет в первом туре УПЛ: причина
Главный наставник Динамо Мирча Луческу еще на все 100% не определился с будущим форварда. Поэтому румын взял бывшего футболиста Ворсклы на вторые сборы. "Мистер" продолжит просмотр Кулача в Швейцарии.
- Прошлый сезон Кулач провел в полтавской Ворскле. За сезон футболист сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых наколотил 17 голов. 15 из них были в чемпионате. Такая статистика позволила Владиславу стать лучшим бомбардиром УПЛ. Также в его пассиве 5 желтых карточек.
- Если киевляне таки подпишут Кулача, то этот трансфер станет третьим в этом межсезонье. 9 июля чемпион УПЛ подписал игрока Колосса Дениса Антюха и заключил арендное соглашение с Ильей Шкуриным из московского ЦСКА.
Соперники Динамо в Швейцарии
- 10 июля. Динамо – Серветт (Швейцария)
- 14 июля. Динамо – Сьон (Швейцария)
- 17 июля. Динамо – Ницца (Франция)
- 20 июля. Динамо – Атлетик Бильбао (Испания)