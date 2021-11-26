Прошлый сезон показал, что это не будет лишним, – Пидручный о работе с психологом
Источник:24 канал
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал сайту 24 канала о работе с психологом. Биатлонист решил обратиться к психологу после сезона-2020/2021.
У Пидручного возникли проблемы с настроем
Пидручный рассказал, что перед началом нового сезона он начал заниматься с психологом. У Дмитрия возникли проблемы с настроем на соревнования.
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Прошлый сезон показал мне, что это не будет лишним и следует попробовать. Есть определенные проблемы, поэтому я подумал, что стоит на этот сезон позаниматься со специалистом,
– сказал биатлонист.
Пидручный добавил, что результат работы с психологом можно будет оценить в конце сезона.
"Относительно того, помогает это или нет, трудно сказать. Думаю, что есть уже определенные позитивные шаги. Весной точно можно будет сказать насколько это было удачное решение", – резюмировал спортсмен.
Как Пидручный провел прошлый сезон
- В предыдущем сезоне Дмитрий Пидручный стал лучшим представителем мужской сборной Украины в общем зачете Кубка мира. Дмитрий набрал 294 очка и занял 25-е место.
- Лучшую личную гонку украинец провел в австрийском Хохфильцене. В рамках этапа Кубка мира Дмитрий финишировал на 6-м месте в спринте.
- Также Пидручный финишировал 7-м в спринте в Оберхофе. Всего Пидручный только трижды финишировал в топ-10 личных гонок.