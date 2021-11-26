Прошлый сезон показал, что это не будет лишним, – Пидручный о работе с психологом

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал сайту 24 канала о работе с психологом. Биатлонист решил обратиться к психологу после сезона-2020/2021.

У Пидручного возникли проблемы с настроем

Пидручный рассказал, что перед началом нового сезона он начал заниматься с психологом. У Дмитрия возникли проблемы с настроем на соревнования.

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Прошлый сезон показал мне, что это не будет лишним и следует попробовать. Есть определенные проблемы, поэтому я подумал, что стоит на этот сезон позаниматься со специалистом,

– сказал биатлонист.

Пидручный добавил, что результат работы с психологом можно будет оценить в конце сезона.

"Относительно того, помогает это или нет, трудно сказать. Думаю, что есть уже определенные позитивные шаги. Весной точно можно будет сказать насколько это было удачное решение", – резюмировал спортсмен.

Как Пидручный провел прошлый сезон