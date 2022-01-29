Прощание с Владимиром Вирчисом: где и когда похоронят боксера

Боксера Владимира Вирчиса, которого нашли мертвым 28 января в Киеве, похоронят на Байковом кладбище в воскресенье, 30 января.

Прощание с Владимиром Вирчисом состоится в воскресенье, 30 января, в 11:30 на Байковом кладбище в Киеве (ул. Байкова, 16). Эта информация опубликована на странице боксера в фейсбуке, а также на странице Федерации бокса Украины.

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Тело Вирчиса обнаружили на подземной парковке в Киеве ночью 28 января. Вечером он вышел из дома. Наутро жена заявила в полицию о его исчезновении.

Полиция открыла уголовное производство по статье "преднамеренное убийство" с примечанием "самоубийство".

В день перед смертью Вирчис приходил на судебное заседание по делу Екатерины Гандзюк. Там он встретился с подозреваемым Владиславом Мангером. Они были знакомы. Вирчис потребовал отдать долг.

Задолженность Мангера перед Вирчисом подтвердил и адвокат погибшего. Речь может идти о сумме в 500 – 800 тысяч долларов. Вирчис заработанные в боксе деньги вложил в агрофирму. Следовательно, дело могут переквалифицировать в "доведение до самоубийства".

У Вирчиса осталась жена Ирина и дочь Амина.