Прощание будет сложным, – Марлос заговорил об уходе из Шахтера

Дороги донецкого Шахтера и Марлоса уже вскоре могут разойтись. У 33-летнего натурализованного бразильца заканчивается контракт с "горняками".

"Хочу продолжать строить свою историю в Шахтере"

Правый вингер Шахтера готовится к своему уходу из донецкой команды. Соглашение Марлоса с дончанами истекает 31 декабря 2021 года.

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Футболист доволен периодом карьеры в Шахтере. Игрок даже заявил, что хочет продолжать строить свою историю в донецком клубе. Возможно, после завершения сделки Марлос останется уже как болельщик.

Полузащитник заверил, что прощание с командой будет для него очень сложным.

Сложно об этом говорить, но мой контракт заканчивается. Заканчивается определенный цикл. Клуб меняет методику игру, работает с новыми футболистами. Я очень доволен тем, что был частью Шахтера. И хочу продолжать строить свою историю здесь. Возможно, уже как болельщик. Прощание будет сложным,

– рассказал игрок.

Пока неизвестно, будет ли Шахтер последним клубом в карьере Марлоса.