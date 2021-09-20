Прощание будет сложным, – Марлос заговорил об уходе из Шахтера
Источник:ФК Шахтер
Дороги донецкого Шахтера и Марлоса уже вскоре могут разойтись. У 33-летнего натурализованного бразильца заканчивается контракт с "горняками".
"Хочу продолжать строить свою историю в Шахтере"
Правый вингер Шахтера готовится к своему уходу из донецкой команды. Соглашение Марлоса с дончанами истекает 31 декабря 2021 года.
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Футболист доволен периодом карьеры в Шахтере. Игрок даже заявил, что хочет продолжать строить свою историю в донецком клубе. Возможно, после завершения сделки Марлос останется уже как болельщик.
Полузащитник заверил, что прощание с командой будет для него очень сложным.
Сложно об этом говорить, но мой контракт заканчивается. Заканчивается определенный цикл. Клуб меняет методику игру, работает с новыми футболистами. Я очень доволен тем, что был частью Шахтера. И хочу продолжать строить свою историю здесь. Возможно, уже как болельщик. Прощание будет сложным,
– рассказал игрок.
Пока неизвестно, будет ли Шахтер последним клубом в карьере Марлоса.
- Марлос выступает за клуб из Донецка с 2014 года, когда перешел из харьковского Металлиста.
- После перехода почти сразу стал лидером "горняков" на футбольном поле. С каждым годом натурализованный бразилец понемногу терял кондиции и место в стартовом составе команды.
- В новом сезоне вингер сыграл за дончан 11 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал такое же количество ассистов.