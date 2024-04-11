"Ювентус - дерьмо": видео экстравагантной выходки пророссийского депутата Европарламента

Ирландский политик Мик Уоллес привлекает к себе внимание скандальными выходками и заявлениями. Депутат Европарламента не придумал ничего лучше, как в неприличной форме проанонсировать туринское дерби.

В ближайшую субботу в чемпионате Серии А состоится поединок Торино – Ювентус. Такое событие не мог обойти своим вниманием давний фанат "гранатовых" Мик Уоллес.

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Клоунада в исполнении депутата Европарламента

Ирландский депутат пришел на заседание Европарламента в футболке Торино. Однако этого оказалось мало скандалисту. Он решил проанонсировать туринское дерби, будто законодательный орган Европейского Союза именно для этого и был создан.

"Удачи Торино в субботу в матче против Ювентуса. Юве – дерьмо, вперед, Торо!", – завершил свой спич Уоллес.

Видео выступления Уоллеса в Европарламенте

Отметим, что матч 32-го тура Серии А между Торино и Ювентусом состоится 13 апреля. В турнирной таблице "бьянконери" занимают третье место, а "гранатовые" – девятое.

Что известно о скандальном депутате Мике Уоллесе