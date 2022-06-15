Пропустил игру Лиги наций: известна серьезность травмы Яремчука
Источник:Record
Сборная Украины завершила насыщенный месяц официальных матчей. Роман Яремчук пропустил последний поединок против Ирландии.
К счастью, все обошлось
Украинский форвард даже не попал в заявку сборной Украины на третий поединок Лиги наций. На предматчевой пресс-конференции главный тренер команды Александр Петраков сообщил о повреждении у Романа Яремчука.
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У легионера Бенфики проблемы с голеностопом. Вместо поединка нападающего ждало МРТ. По информации издания, медицинское обследование установило серьезность повреждения. К счастью, все обошлось. На восстановление главного нападающего "сине-желтых" уйдет немного времени.
Впереди Яремчук отпуск, ведь сборная провела все свои матчи в отборе на ЧМ-2022 и Лиге наций.
Напомним, что ход матча против Ирландии травмы получили Руслан Малиновский и Николай Матвиенко. Однако Петраков успокоил фанатов, отметив, что у лидеров команды серьезных повреждений нет.
Статистика Яремчука в прошедшем сезоне
- 26-летний центральный нападающий сыграл в футболке Бенфики 43 матча, в которых наколотил 9 голов и сделал 6 результативных передач.
- В общей сложности провел на футбольном поле чуть больше двух тысяч минут.
- В новом сезоне Яремчук может получить больше игровой практики. Его основной конкурент Дарвин Нуньес перешел в Ливерпуль, потому место главного форварда Бенфики может перейти к украинцу.