На щастя, все обійшлось
Український форвард навіть не потрапив у заявку збірної України на третій поєдинок у Лізі націй. На передматчевій пресконференції головний тренер команди Олександр Петраков повідомив про пошкодження у Романа Яремчук.
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У легіонера Бенфіки проблеми з гомілкостопом. Замість поєдинку на нападника чекало МРТ. За інформацією видання, медичне обстеження встановило серйозність ушкодження. На щастя, все обійшлось. На відновлення головного нападника "синьо-жовтих" піде небагато часу.
Попереду у Яремчука відпустка, адже збірна провела усі свої матчі у відборі на ЧС-2022 та Лізі націй.
Нагадаємо, що ходу матчу проти Ірландії травми отримали Руслан Маліновський та Микола Матвієнко. Однак Петраков заспокоїв фанатів, відзначивши, що у лідерів команди немає серйозних пошкоджень.
Статистика Яремчука у сезоні, що минув
- 26-річний центральний нападник зіграв у футболці Бенфіки 43 матчі, у яких наколотив 9 голів та зробив 6 результативних передач.
- Загалом провів на футбольному полі трохи більше, як дві тисячі хвилин.
- У новому сезоні Яремчук може отримати більше ігрової практики. Його основний конкурент Дарвін Нуньєс перейшов у Ліверпуль, тому місце головного форварда Бенфіки може перейти до українця.