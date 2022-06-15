На щастя, все обійшлось

Український форвард навіть не потрапив у заявку збірної України на третій поєдинок у Лізі націй. На передматчевій пресконференції головний тренер команди Олександр Петраков повідомив про пошкодження у Романа Яремчук.

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У легіонера Бенфіки проблеми з гомілкостопом. Замість поєдинку на нападника чекало МРТ. За інформацією видання, медичне обстеження встановило серйозність ушкодження. На щастя, все обійшлось. На відновлення головного нападника "синьо-жовтих" піде небагато часу.

Попереду у Яремчука відпустка, адже збірна провела усі свої матчі у відборі на ЧС-2022 та Лізі націй.

Нагадаємо, що ходу матчу проти Ірландії травми отримали Руслан Маліновський та Микола Матвієнко. Однак Петраков заспокоїв фанатів, відзначивши, що у лідерів команди немає серйозних пошкоджень.

Статистика Яремчука у сезоні, що минув