Промоутер Усика заговорил об окончании карьеры украинца
Промоутер Александр Красюк сказал, что Усик сейчас не рассматривает вариант окончания карьеры. Украинец хочет достичь еще более серьезных результатов.
Об этом сообщает промоутер украинца, пишет SkySport. По его словам, когда-то все вынуждены закончить спортивную карьеру, но сейчас Усик готов побеждать соперников и получать высокие результаты.
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Усик хочет стать единственным боксером в истории, который стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях,
– заявил менеджер.
Следующий поединок украинца должен состояться с британцем Дереком Чисорой.
Усик – Чисора: главное о поединке
Официально бой должен был состояться еще 23 мая в Лондоне (Англия) на O2 арене. Но поединок вынужденно перенесли из-за карантина.
На данный момент точная дата боя не сообщается.
Однако глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн предположил, что встреча состоится в октябре.
Сообщалось, что бой может пройти в Саудовской Аравии.
Карьера Александра Усика
- Украинский боксер начал профессиональную боксерскую карьеру в первом тяжелом весе. Там Александр провел 16 поединков и во всех победил.
- В рамках этого веса украинец стал абсолютным чемпионом мира, выиграв все титулы.
- После этого Усик отказался от титулов и перешел в супертяжелый вес. 12 октября Усик дебютировал в хэвивейте, преодолев Чазза Уизерспуна.
- Усик стремится стать чемпионом в хэвивейте, чтобы сравниться с Дэвидом Хэем и Эвандером Холифилдом.