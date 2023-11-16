"Пусть пояса вернутся в Украину": промоутер Усика – о назначении боя за абсолют
Источник:Top Rank Boxing
Александр Красюк сумел устроить для своего клиента поединок за все чемпионские титулы в хевивейте. Промоутер Усика уверен в победе украинца.
Бой за абсолютное чемпионство в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри определит настоящего короля дивизиона. Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк уверен в победе украинца.
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Промоутер, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александра Усика, заявил, что все чемпионские титулы в супертяжелом дивизионе вернутся в Украину.
Красюк: Фьюри принял бой с будущим абсолютным чемпионом мира
"Тайсон, очень благодарю тебя за мужество и отвагу, за то, что принял бой с будущим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Пусть состоится сражение. Пусть победит самый лучший. Пусть пояса вернутся в Украину. Слава Украине! Героям слава!" – сказал Красюк.Напомним, "бой века" состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Стоит отметить, что Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.