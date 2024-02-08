Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о предстоящем бое своего клиента с обладателем титулов WBA, WBO, IBF, IBO Александром Усиком.

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Промоутер Фьюри назвал слабое место Усика

"Я был на последнем поединке Усика, в котором он дрался против Даниэля Дюбуа. На мой взгляд, Даниэль нанес чистый удар. Усик воспользовался ситуацией и взял четырехминутную паузу. Он и раньше жаловался и стонал, когда его ловили ударами в корпус.

Усик часто это делает, он плачется рефери из-за ударов по корпусу, как это было в его предыдущих боях. Но если поединок будет обслуживать хороший рефери, то я буду рад, и я буду гораздо увереннее в Тайсоне в этом бою, чем был до поединка Усика с Дюбуа", – сказал Уоррен.

Напомним, Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, но он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.

Интересно. Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.