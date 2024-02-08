Френк Воррен, промоутер чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, висловився про майбутній бій свого клієнта з володарем титулів WBA, WBO, IBF, IBO Олександром Усиком.

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"Я був на останньому поєдинку Усика, в якому він бився проти Даніеля Дюбуа. На мій погляд, Даніель завдав чистого удару. Усик скористався ситуацією та взяв чотирихвилинну паузу. Він і раніше скаржився і стогнав, коли його ловили ударами в корпус.

Усик часто це робить, він плачеться рефері через удари по корпусу, як це було в його попередніх боях. Але якщо поєдинок обслуговуватиме хороший рефері, то я буду радий, і я буду набагато впевненішим у Тайсоні в цьому бою, ніж був до поєдинку Усика з Дюбуа", – сказав Воррен.

Нагадаємо, Усик та Ф'юрі мали провести об'єднавчий поєдинок 17 лютого, але його вже вдруге було перенесено через травму Тайсона. Бій перенесли на 18 травня.

Цікаво. Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.