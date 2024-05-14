В минувший уикенд в австралийском Перте на RAC Arena состоялось шоу с участием украинского боксера Василия Ломаченко. Бой за титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF против местного Джорджа Камбососа завершился досрочной победой украинца.

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Промоутер раскрыл планы Ломаченко

Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф, который занимается делами Ломаченко, рассказал, кто выберет нового соперника для "Хай-тека". По его словам, Василий сам сможет решить, с кем будет боксировать в следующий раз.

"Решать будет Ломаченко. Он уже на таком уровне, что заслужил право самостоятельно выбирать соперника. Он нам скажет свое решение, а мы должны организовать бой.

В течение ближайших месяцев будет конкретика. Ждем, что скажет Василий", – сказал Дюбеф.

Напомним, в бою с Камбососом Ломаченко одержал 18-ю победу на профи-ринге при трех поражениях. Украинец завоевал вакантный пояс IBF в легком весе.