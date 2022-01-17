Промоутер Ломаченко впервые назвал место боя с Камбососом и ключевую проблему поединка

Василий Ломаченко после поражения Теофимо Лопесу осенью 2020 года стремится вернуть чемпионские пояса. Украинец хочет встретиться с обладателем титулов WBC Franchise, WBA Super, IBF и WBO Джорджем Камбососом. Об организации боя рассказал промоутер Ломаченко.

Бой может состояться в Сиднее

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум подтвердил, что Ломаченко заинтересован в поединке против Камбососа. По его словам, бой планируют организовать в Австралии.

Заслуживает внимания Промоутер Джошуа решил уйти из бокса перед реваншем с Усиком

Арум заявил, что готов потратить много денег на организацию встречи Ломаченко и Камбососа. Но в то же время из-за вспышки коронавируса в Австралии он считает, что бой пока невозможно организовать.

Ломаченко хочет драться с Камбососом, и мы хотим сделать ему этот бой. Хотим провести его в Австралии, можем собрать на организацию много денег, но мы не можем сделать это перед лицом COVID-19. Правительство Австралии просто не даст нам никаких денег на организацию этого мероприятия. Ведь там бушует коронавирус,

– сказал Арум.

Вместе с тем промоутер Ломаченко заверил, что настроен оптимистично и считает, что ситуация с коронавирусом улучшится. Арум хочет, чтобы поединок состоялся в Сиднее.

"Я хотел бы провести бой в Сиднее. Мы изучаем все возможности организовать поединок и все настроены очень оптимистично. В том числе менеджер Камбососа Питер Кан. Так что увидим", – резюмировал глава Top Rank.