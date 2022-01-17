Промоутер Джошуа решил уйти из бокса перед реваншем с Усиком

17 января 2022 , 13:24
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Источник:

твитер Майкла Бенсона

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в ближайшее время может уйти из бокса. Промоутер Энтони Джошуа решил завязать с боксерским бизнесом.

Уоррен заменит Хирна

По информации журналиста Майкла Бенсона, Хирн объявит о своем решении после того, как платформа DAZN приобретет группу спортивных каналов BT Sport.

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Сообщается, что промоутером DAZN станет Фрэнк Уоррен. Британец в Европе занимается делами чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

Эдди Хирн собирается уйти из продвижения бокса, и формальное заявление ожидается после того, как DAZN закончит покупку BT Sport. Все незавершенные контракты с Matchroom будут переданы Фрэнку Уоррену, который станет ведущим промоутером DAZN во всем мире,
– написал Бенсон.

Кто на контракте с Хирном

  • Промоутерская компания Matchroom Boxing имеет на контракте сразу нескольких ведущих боксеров.
  • Главная звезда компании – бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа. Весной 2022-го британец должен провести реванш с Александром Усиком.
  • По данным сайта Matchroom Boxing, компания сотрудничает с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе Саулем Альваресом и чемпионом WBC в легком весе Девином Хэйни.
Автор: Михайло Гема