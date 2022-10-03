Промоутер Джошуа объяснил, почему не состоится бой с Фьюри

Тайсон Фьюри собирался выйти на ринг против Энтони Джошуа уже в этом году. Однако похоже, что это сражение вообще не состоится.

Эдди Хирн, промоутер Энтони, сообщил, что сражение с "Цыганским королем" не состоится. Дело в том, что команду Энтони не устроили условия Тайсона.

Кстати , Фьюри начал подготовку к следующему бою: кто может стать соперником Тайсона.

Хирн: Бой упраздняется

Промоутер объяснил, почему бой Фьюри – Джошуа упраздняется.

"Конечно, люди не настолько глупы, чтобы не видеть, что Тайсон Фьюри установил два дедлайна для этого боя, и они прошли".

Люди говорят о препятствиях, но мы направили на подпись нашу финальную версию контракта. Они хотят назначить своего партнера арбитром, но подобные вещи не работают.

Мы получили еще один дедлайн, Фьюри сказал: "Теперь мы говорим вам, что боя не будет, если вы не подпишете контракт сегодня".

Дедлайн прошел, и с тех пор я ничего не слышал от Джорджа Уоррена. Насколько нам известно, бой отменяется. Мы бы с радостью продолжили дискуссии, но их у нас не было», – сковал промоутер.

Кто будет следующим соперником Фьюри