Промоутер Джошуа назвал возможную дату реванша с Усиком

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн убежден, что реванш против Александра Усика может состояться в ближайшее время. Он даже назвал вероятную дату.

"Бой может состояться в июне"

Хирн поделился мнениями о возможности проведения реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

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Эй-Джей против Усика сейчас? Я думаю, что это сражение будет. Я действительно думаю, что это сражение состоится следующим, и пройдет в июне,

– сказал промоутер.

Усик в сентябре 2021-го победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF.

Однако британский боксер активировал опцию о реванше, прописанную в контракте. Следующий поединок должен был состояться уже весной 2022 года, но его дата и место не были согласованы.

Сразу после полномасштабного вторжения России на территорию Украины он приехал домой. Боксер вступил в территориальную оборону Киевской области.

Впоследствии появилась информация, что Усик может уехать из Украины, чтобы подготовиться к реваншу против британца.

Соответствующее решение было согласовано с министром культуры Украины.