"Бій може відбутися в червні"

Хірн поділився думками щодо можливості проведення реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

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Ей-Джей проти Усика зараз? Я думаю, що цей бій буде. Я дійсно думаю, що це бій відбудеться наступним, і пройде в червні,

– сказав промоутер.

Усик у вересні 2021-го переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів та став чемпіоном світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF.

Проте британський боксер активував опцію про реванш, яка була прописана у контракті. Наступний двобій мав відбутися вже навесні 2022-го року, але його дата та місце не були погоджені.

Відразу після повномасштабного вторгнення Росії на територію України він приїхав додому. Боксер вступив до територіальної оборони Київської області.

Згодом з'явилася інформація, що Усик може виїхати з України, аби підготуватися до реваншу проти британця.

Відповідне рішення погоджене з міністром культури України.