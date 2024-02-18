Хирн смотрел трансляцию боксерского поединка между Эдуардо Нуньесом и Шавкатом Рахимовым. Промоутер эмоционально отреагировал на досрочную победу мексиканца, пишет 24 Канал.
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Хирн получил рассечение во время просмотра боя
Он резко подскочил с дивана и ударился головой о декоративные кувшины, которые свисали с потолка. Столкновение было таким сильным, что промоутер глубоко рассек себе кожу над бровью.
Кровь удалось остановить полотенцем. Хирн опубликовал видео "травмы".
Как Хирн смотрел поединок: видео
Что известно о следующем бое Джошуа
- Вскоре состоится бой, который вызовет у промоутера еще больше эмоций. 8 марта на ринг выйдет Фрэнсис Нганну и Энтони Джошуа. Бой состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
- Победитель боя встретится с абсолютным чемпионом мира, который определится в поединке Усик – Фьюри.
- Единственный боксерский поединок Фрэнсиса Нганну состоялся 28 октября 2023 года против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Нганну почти одержал победу, отправив соперника в нокдаун, но все же проиграл разделенным решением судей.
- Джошуа провел на профессиональном ринге 30 поединков, из которых 27 выиграл и потерпел три поражения. Два из этих поражений пришлись на бои против украинца Александра Усика, где Энтони проиграл по очкам и потерял все свои титулы.