Хирн смотрел трансляцию боксерского поединка между Эдуардо Нуньесом и Шавкатом Рахимовым. Промоутер эмоционально отреагировал на досрочную победу мексиканца, пишет 24 Канал.

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Хирн получил рассечение во время просмотра боя

Он резко подскочил с дивана и ударился головой о декоративные кувшины, которые свисали с потолка. Столкновение было таким сильным, что промоутер глубоко рассек себе кожу над бровью.

Кровь удалось остановить полотенцем. Хирн опубликовал видео "травмы".

Как Хирн смотрел поединок: видео

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