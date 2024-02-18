Хірн дивився трансляцію боксерського поєдинку між Едуардо Нуньєсом та Шавкатом Рахімовим. Промоутер емоційно відреагував на дострокову перемогу мексиканця, пише 24 Канал.
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Хірн отримав розсічення під час перегляду бою
Він різко підскочив з дивана та вдарився головою об декоративні глечики, які звисали зі стелі. Зіткнення було таким сильним, що промоутер глибоко розсік собі шкіру над бровою.
Кров вдалося зупинити рушником. Хірн опублікував відео "травми".
Як Хірн дивився поєдинок: відео
Що відомо про наступний бій Джошуа
- Незабаром відбудеться бій, який викличе у промоутера ще більше емоцій. 8 березня на ринг вийде Френсіса Нганну та Ентоні Джошуа. Бій відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
- Переможець бою зустрінеться з абсолютним чемпіоном світу, який визначиться у поєдинку Усик – Ф'юрі.
- Єдиний боксерський поєдинок Френсіса Нганну відбувся 28 жовтня 2023 року проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Нганну майже здобув перемогу, відправивши суперника в нокдаун, але все ж програв розділеним рішенням суддів.
- Джошуа провів на професіональному рингу 30 поєдинків, із яких 27 виграв і зазнав трьох поразок. Два з цих поразок припали на бої проти українця Олександра Усика, де Ентоні програв за очками і втратив всі свої титули.