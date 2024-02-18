Хірн дивився трансляцію боксерського поєдинку між Едуардо Нуньєсом та Шавкатом Рахімовим. Промоутер емоційно відреагував на дострокову перемогу мексиканця, пише 24 Канал.

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Хірн отримав розсічення під час перегляду бою

Він різко підскочив з дивана та вдарився головою об декоративні глечики, які звисали зі стелі. Зіткнення було таким сильним, що промоутер глибоко розсік собі шкіру над бровою.

Кров вдалося зупинити рушником. Хірн опублікував відео "травми".

Як Хірн дивився поєдинок: відео

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