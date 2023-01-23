Усик подписал соглашение на поединок: промоутер Фьюри рассказал, когда состоится "Бой века"

Американский со-промоутер "Цыганского короля" Боб Арум поделился последними новостями по организации мегафайта. Как и ожидалось, задержка боя происходит из-за скандалиста Фьюри.

Во время разговора с журналистом Гаретом Дэвисом Боб Арум сообщил, что украинский боксер Александр Усик уже заключил соглашение на бой с инвесторами из Саудовской Аравии. Теперь саудиты должны удовлетворить финансовые аппетиты Тайсона Фьюри.

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Усик уже договорился с саудитами

Если все завершится тем, что бой состоится в Саудовской Аравии, тогда каждый боец заключит с саудитами свое отдельное соглашение. Представители Усика сказали мне, что у них уже есть соглашение, условия которого их устраивают, так что теперь, если саудиты действительны заинтересованы в проведении боя, они заключат соглашение с Тайсоном,

– сказал Арум.

Что касается даты самого поединка, то, скорее всего, он состоится позже запланированного. Поскольку бой планируется провести в Саудовской Аравии, тогда нужно уважать обычаи мусульманской страны.

Бой состоится либо до, либо после Рамадана. Если после, то бойцам не потребуется много времени для подготовки, поскольку ни один из них не мусульманин,

– заверил 91-летний промоутер.

В 2023 году Рамадан продлится с 22 марта по 20 апреля. Так что, скорее всего, поединок состоится в конце апреля или в начале мая.

Тем временем боксеры продолжают словесную дуэль, пытаясь острее "уколоть" друг друга. Недавно к словесному батлу присоединился отец "Цыганского короля". Джон Фьюри упрекнул Александра Усика недостаточным весом и высмеял его фигуру.

По мнению Джона Фьюри, его сыну гораздо интереснее было бы провести бой против одного из самых опасных нокаутеров ММА Фрэнсиса Нганну.