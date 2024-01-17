Фантастическая развязка: Прометей впервые в истории вышел в плей-офф женской ЛЧ по волейболу

Во вторник, 16 января, состоялся заключительный тур группового этапа женской Лиги чемпионов по волейболу. В нем решалась судьба в турнире для днепровского Прометея.

Украинский клуб перед последним туром занимал последнее место в группе, имея две победы в пяти матчах. Для выхода в плей-офф команда Ивана Петкова должна была в последней игре побеждать румынскую Альбу Блаж и ждать положительного для себя результата в другом поединке квартета, пишет 24 Канал.

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Невероятная драма со счастливой развязкой

Со своей задачей лидеры украинской Суперлиги справились, одержав победу в Румынии со счетом 3:1. Это позволило днепровскому клубу заработать три зачетных пункта и обойти в таблице французский Ле-Канне, который уже после окончания матча Прометея встречался с польским ЛКС на выезде.

Ле-Канне в Польше устраивало даже поражение со счетом 2:3. В таком случае французский клуб имел бы одинаковое количество очков с Прометеем, но опережал бы его из-за разницы выигранных и проигранных сетов. И, что интересно, именно на тай-брейке все и решалось в Лодзи, при том что Ле-Канне побеждал 1:0 и 2:1 по сетам в течение матча.

В решающей партии француженки также сначала вышли вперед, имея преимущество 6:3, но, к счастью для украинского клуба, все завершилось победой хозяек площадки.

Группа E. Итоговая турнирная таблица

ЛКС (Польша) – 11 очков (15:10 – по сетам) Прометей (Украина) – 9 (11:13) Ле-Канне (Франция) – 8 (12:13) Альба Блаж (Румыния) – 8 (11:13)

Такой результат без преувеличения стал историческим для женского украинского волейбола. Впервые с 1990-х годов клуб из Украины будет играть в плей-офф Лиги чемпионов, а для Прометея такое выступление станет вообще дебютным.

. В стыковых матчах плей-офф за право сыграть в четвертьфинале Прометей встретится с турецким Эджзаджибаши, который является клубным чемпионом мира. Соперницы проведут два матча, в случае ничейного результата – они разыграют "золотой" сет.