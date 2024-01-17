Український клуб перед останнім туром посідав останнє місце у групі, маючи дві перемоги в п'яти матчах. Для виходу у плей-оф команда Івана Петкова мала в останній грі перемагати румунську Альбу Блаж і чекати на позитивний для себе результат в іншому поєдинку квартету, пише 24 Канал.

Читайте також Усик – Ф'юрі: дата і час поєдинку, прогнози букмекерів і де дивитися головний бій 2024 року

Неймовірна драма з щасливою розв'язкою

Зі своєю задачею лідерки української Суперліги справилися, здобувши перемогу в Румунії з рахунком 3:1. Це дозволило дніпровському клубу заробити три залікові пункти й обійти в таблиці французький Ле-Канне, який вже після закінчення матчу Прометея зустрічався з польським ЛКС на виїзді.

Ле-Канне в Польщі влаштовувала навіть поразка з рахунком 2:3. У такому випадку французький клуб мав би однакову кількість очок з Прометеєм, але випереджав би його через різницю виграних і програних сетів. І, що цікаво, саме на тай-брейку все й вирішувалося в Лодзі, при тому, що Ле-Канне перемагав 1:0 та 2:1 за сетами протягом матчу.

У вирішальній партії француженки також на початку вийшли вперед, маючи перевагу 6:3, але, на щастя для українського клубу, все завершилося перемогою господарок майданчика.

Група Е. Підсумкова турнірна таблиця

ЛКС (Польща) – 11 очок (15:10 – за сетами) Прометей (Україна) – 9 (11:13) Ле-Канне (Франція) – 8 (12:13) Альба Блаж (Румунія) – 8 (11:13)

Такий результат без перебільшення став історичним для жіночого українського волейболу. Вперше з 1990-х років клуб з України гратиме у плей-оф Ліги чемпіонів, а для Прометея ж такий виступ стане взагалі дебютним.

Довідка. У стикових матчах плей-оф за право зіграти у чвертьфіналі Прометей зустрінеться з турецьким Еджзаджибаши, який є клубним чемпіоном світу. Суперниці проведуть два матчі, у разі нічийного результату – вони розіграють "золотий" сет.