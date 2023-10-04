Немного не хватило до сотни: Прометей начал сезон в Еврокубке с уверенной победы

Украинская команда намерена повторить успех в прошлом сезоне. В стартовом матче турнира подопечные Ронена Гинзбурга не испытывали проблем против Гамбурга.

Прометей – Гамбург 97:77 (35:15, 19:27, 24:20, 19:15)

Украинский клуб Прометей начал новый розыгрыш в баскетбольном Еврокубке. В прошлом сезоне команда Ронена Гинзбурга дошла до полуфинала турнира, пишет 24 канал.

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Новая попытка Прометея

Кроме того, наша команда стала чемпионом в Латвийско-эстонской баскетбольной лиге. В этом розыгрыше Еврокубка Прометей оказался в одной группе со следующими клубами:

Париж

Хапоэль Тель-Авив

Ховентут

Бешикташ

Лондон Лайонз

Вулвз

Этодевит

Венеция

Гамбург

Первым соперником украинцев стала германская команда. Гамбург посетил гости в латвийскую Ригу, где Прометей принимает соперников во время войны.

Уверенная победа над немцами

Подопечные Гинзбурга были безоговорочными фаворитами в дуэли и подтвердили свой статус на игровой площадке. Прометей уступил Гамбург только во второй четверти, тогда как на других отрезках игры украинцы были на голову выше.

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Только трех баллов слобожанцам не хватило для того, чтобы набрать 100 очков. Гамбург же заработал на 20 баллов меньше. Самым результативным игроком встречи стал Маркус Кин из украинской команды (19).

. Следующий матч Еврокубка Прометей проведет в следующий вторник, 10 октября, на выезде. Соперником станет турецкий Бешикташ. Начало – в 20:00 по киевскому времени.