В рамках первого тура группового раунда Кубка Европы ФИБА встретились два украинских клуба – Киев-Баскет играл против Прометея.

Источник: 24 канал

Киев-Баскет – Прометей 66:72 (12:16 17:19, 15:17, 22:20)

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Прометей в матче с Киев-Баскет лидировал в счете на протяжении 38 из 40 минут игры. Номинальные гости к решающей четверти подошли с преимуществом в 6 очков и не позволили команде Айнарс Багатскиса переломить ход матча.

Итоговое преимущество Прометея могло бы быть больше, если бы не только 36% реализованных бросков из линии штрафных.

У Прометея четыре игрока набрали как минимум по 10 очков, а самым результативным стал Ди Джей Стивенс (13 + 7 подборов). В Киев-Баскет выделился Брюс Мэйси (17 + 5 подборов + 4 передачи).

Следующие матчи в групповом этапе Кубка Европы ФИБА Украинские клубы проведут 28 января – Прометей сыграет с Рипски Спортист, а Киев-Баскет предстоит матч с Капфенбергом.

Также 26 января первый матч группового этапа Кубка Европы проведет и Днепр. Украинская команда сыграет против Фрибурга из Швейцарии. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Киев-Баскет – Прометей видео матча