В рамках першого тура групового раунда Кубка Європи ФІБА зустрілись два українських клуби — Київ-Баскет грав проти Прометея.

Джерело: 24 канал

Київ-Баскет – Прометей 66:72 (12:16 17:19, 15:17, 22:20)

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Прометей в матчі з Київ-Баскет лідирував в рахунку впродовж 38 з 40 хвилин гри. Номінальні гості до вирішальної чверті підійшли з перевагою в 6 очок і не дозволили команді Айнарса Багатскіса переломити хід матчу.

Підсумкова перевага Прометея могла б бути більшою, якби не лише 36% реалізованих кидків з лінії штрафних.

У Прометея чотири гравці набрали як мінімум по 10 очок, а найрезультативнішим став Ді Джей Стефенс (13+7 підбирань). У Київ-Баскет виділився Брюс Мейсі (17+5 підбирань + 4 передачі).

Наступні матчі в груповому етапі Кубку Європи ФІБА українські клуби проведуть 28 січня – Прометей зіграє з Ріпскі Спортист, а Київ-Баскет чекає матч з Капфенбергом.

Також 26 січня перший матч групового етапу Кубка Європи проведе і Дніпро. Українська команда зіграє проти Фрібурга зі Швейцарії. Початок – о 22:00 за київським часом.

Київ-Баскет – Прометей відео матчу