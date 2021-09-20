Прометей сыграет в баскетбольной Лиге чемпионов: соперники и даты матчей
Источник:БК Прометей
Баскетбольный клуб Прометей сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Там команда сыграет против команд из Италии, Испании и Германии.
Соперниками Прометея стали Леново Тенерифе (Испания), Ризен Людвигсберг (Германия) и Динамо Сассари (Италия). И именно матчем против испанского клуба дома Прометей и стартует в групповом этапе Лиги чемпионов.
Напомним Прометей победил российскую Парму и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Календарь матчей
- Вторник, 5 Октября
Прометей – Леново Тенерифе
- Среда, 13 Октябрь
Прометей – Ризен Людвигсберг
- Среда, 27 октября
Динамо Сассари – Прометей
- Среда, 10 Ноября
Тенерифе – Прометей
- Среда, 8 декабря
Прометей – Динамо Сассари
- Вторника, 21 декабря
Ризен Людвигсберг – Прометей
Результаты жеребьевки баскетбольной Лиги чемпионов / Иллюстрация championsleague.basketball
Напрямую в плей-офф Лиги чемпионов выйдет победитель группы. Команды, занявшие второе и третье места, сыграют в плей-ин турнира, где будут бороться за место в 1/8 финала.
Напомним, в финале квалификации Прометей обыграл российскую Парму 69:67 и вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В случае поражения, команда бы вылетела в Кубок Европы ФИБА, где среди соперников был бы Киев-Баскет. Киевлянами в турнире сыграют с вице-чемпионом Болгарии Рилски Спортист и израильским Хапоэль Эйлатом. Еще один соперник определится в квалификации.