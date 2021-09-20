Суперниками Прометея стали Леново Тенеріфе (Іспанія), Різен Людвігсберг (Німеччина) та Динамо Сассарі (Італія). І саме матчем проти іспанського клубу вдома Прометей і стартує в груповому етапі Ліги чемпіонів.
Нагадаємо Прометей переміг російську Парму та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів
Календар матчів
- Вівторок, 5 жовтня
Прометей – Леново Тенеріфе
- Середа, 13 жовтня
Прометей – Різен Людвігсберг
- Середа, 27 жовтня
Динамо Сассарі – Прометей
- Середа, 10 листопада
Тенеріфе – Прометей
- Середа, 8 грудня
Прометей – Динамо Сассарі
- Вівторок, 21 грудня
Різен Людвігсберг – Прометей
Результати жеребкування баскетбольної Ліги чемпіонів / Ілюстрація championsleague.basketball
Напряму в плей-офф Ліги чемпіонів вийде переможець групи. Команди, які посядуть друге та третє місця, зіграють в плей-ін турніру, де будуть боротися за місце в 1/8 фіналу.
Нагадаємо, у фіналі кваліфікації Прометей обіграв російську Парму 69:67 та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів. У випадку поразки, команда б вилетіла до Кубка Європи ФІБА, де серед суперників був би Київ-Баскет. Натомість киянами в турнірі зіграють з віцечемпіоном Болгарії Рілскі Спортіст та ізраїльським Хапоель Ейлат. Ще один суперник визначиться у кваліфікації.