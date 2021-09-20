Суперниками Прометея стали Леново Тенеріфе (Іспанія), Різен Людвігсберг (Німеччина) та Динамо Сассарі (Італія). І саме матчем проти іспанського клубу вдома Прометей і стартує в груповому етапі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо Прометей переміг російську Парму та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів

Календар матчів

Вівторок, 5 жовтня

Прометей – Леново Тенеріфе

Прометей – Леново Тенеріфе Середа, 13 жовтня

Прометей – Різен Людвігсберг

Прометей – Різен Людвігсберг Середа, 27 жовтня

Динамо Сассарі – Прометей

Динамо Сассарі – Прометей Середа, 10 листопада

Тенеріфе – Прометей

Тенеріфе – Прометей Середа, 8 грудня

Прометей – Динамо Сассарі

Прометей – Динамо Сассарі Вівторок, 21 грудня

Різен Людвігсберг – Прометей



Результати жеребкування баскетбольної Ліги чемпіонів / Ілюстрація championsleague.basketball

Напряму в плей-офф Ліги чемпіонів вийде переможець групи. Команди, які посядуть друге та третє місця, зіграють в плей-ін турніру, де будуть боротися за місце в 1/8 фіналу.

Нагадаємо, у фіналі кваліфікації Прометей обіграв російську Парму 69:67 та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів. У випадку поразки, команда б вилетіла до Кубка Європи ФІБА, де серед суперників був би Київ-Баскет. Натомість киянами в турнірі зіграють з віцечемпіоном Болгарії Рілскі Спортіст та ізраїльським Хапоель Ейлат. Ще один суперник визначиться у кваліфікації.