Суперниками Прометея стали Леново Тенеріфе (Іспанія), Різен Людвігсберг (Німеччина) та Динамо Сассарі (Італія). І саме матчем проти іспанського клубу вдома Прометей і стартує в груповому етапі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо Прометей переміг російську Парму та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів

Календар матчів

  • Вівторок, 5 жовтня
    Прометей – Леново Тенеріфе
  • Середа, 13 жовтня
    Прометей – Різен Людвігсберг
  • Середа, 27 жовтня
    Динамо Сассарі – Прометей
  • Середа, 10 листопада
    Тенеріфе – Прометей
  • Середа, 8 грудня
    Прометей – Динамо Сассарі
  • Вівторок, 21 грудня
    Різен Людвігсберг – Прометей


Результати жеребкування баскетбольної Ліги чемпіонів / Ілюстрація championsleague.basketball

Напряму в плей-офф Ліги чемпіонів вийде переможець групи. Команди, які посядуть друге та третє місця, зіграють в плей-ін турніру, де будуть боротися за місце в 1/8 фіналу.

Нагадаємо, у фіналі кваліфікації Прометей обіграв російську Парму 69:67 та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів. У випадку поразки, команда б вилетіла до Кубка Європи ФІБА, де серед суперників був би Київ-Баскет. Натомість киянами в турнірі зіграють з віцечемпіоном Болгарії Рілскі Спортіст та ізраїльським Хапоель Ейлат. Ще один суперник визначиться у кваліфікації.