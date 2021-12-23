Прометей разгромной победой вышел в 1/8 финала Еврокубка по баскетболу

Чемпионки Украины Прометей одержали победу в ответном матче 1/16 финала женского Еврокубка со швейцарским Фрибуром. Наша команда выиграла матч на выезде со счетом 96:82.

Прометей – Фрибург 85:54 (23:19, 20:10, 22:13, 20:12)

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Старт матча был за гостями, которые после первых трех минут матча вели 8:2, но довольно быстро Прометей переломил ход игры и вел 7-8 очков. Хотя к концу первой четверти Фрибург сократил отставание до четырех очков – 23:19, а в начале второй четверти даже сравнял счет – 23:23 и 25:25, Прометей на это ответил рывком +11. До конца четверти наша команда довела свое преимущество до 14 очков – 43:29.

В дальнейшем Прометей лишь наращивал преимущество благодаря как удачным атакам, так и быстрым перехватам. На последний перерыв команды ушли при +23 (65:42), а матч завершился со счетом 85:54.

Лучшими игроками украинской команды стали Татьяна Юркевичюс с 16 очками и 8 подборами, Джейнгер Холмс с 17 очками и 9 подборами и Ариэль Аткинс с 12 очками и 8 подборами.