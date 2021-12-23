Прометей – Фрібург 85:54 (23:19, 20:10, 22:13, 20:12)

До слова Український баскетболіст Михайлюк повторив рекорд дворазового чемпіона НБА

Старт матчу був за гостями, які після перших трьох хвилин матчу вели 8:2, але доволі швидко Прометей переламав хід гри і вів 7-8 очок. Хоча до кінця першої чверті Фрібург скоротив відставання до чотирьох очок – 23:19, а на початку другої чверті навіть зрівняв рахунок 23:23 та 25:25, Прометей на це відповів ривком +11. До кінця чверті наша команда довела свою перевагу до 14 очок – 43:29.

Надалі Прометей лише нарощував перевагу завдяки як вдалим атакам, так і швидким перехопленням. На останню перерву команди пішли при +23 (65:42), а матч завершився з рахунком 85:54.

Найращими гравчинями української команди стали Тетяна Юркевічюс з 16 очками та 8 підбираннями, Джейнгер Холмс з 17 очками та 9 підбираннями та Аріель Аткінс з 12 очками та 8 підбираннями.